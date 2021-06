Vaccination: un rattrapage organisé en août en cas d’absence pour la deuxième dose

Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé, a annoncé ce jeudi sur VTM Nieuws que les personnes ayant été vaccinée pour la première dose et qui n’ont pas pu se rendre dans un centre pour leur deuxième dose en raison de départ en vacances pourront se rattraper en août.

Aujourd’hui, plus de 8 personnes vulnérables sur 10, c’est-à-dire les personnes de plus de 65 ans et les patients à haut risque de moins de 65 ans, ont reçu au moins une injection. Par ailleurs, la Belgique se situe bien en dessous du seuil des 500 lits de soins intensifs.