Familles d’accueil: «Leïla est entrée dans notre vie»

Accueillir un enfant, ce n’est pas seulement l’adopter. La crise sanitaire aura dopé l’intérêt pour les familles d’accueil. Exemple avec Fabian et Roxane à Wanfercée-Baulet qui offrent une maison et la sécurité à Leïla.

Elle monte sur le toit de sa petite maison dans le jardin, fait signe à son père pour qu’il l’aide à redescendre. Elle caresse un des quatre chats – et un chien – de la famille puis repart dans la maison chercher un livre d’exercices en français. Elle s’installe alors discrètement sur les genoux de sa maman, afin de tracer lentement et correctement des Y comme dans « bicyclette », ou Z comme dans « zigzag ». Sans rien dire, si ce n’est par des regards complices pour voir si elle fait bien, mais sans rien perdre de la conversation qui tourne autour d’elle. Jusqu’à ce qu’elle nous regarde pour lâcher : « Je suis heureuse, ça va ! »