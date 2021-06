Météo: le mercure va grimper jusqu’à 30 degrés la semaine prochaine

Si le week-end sera plus gris, la chaleur va s’installer la semaine prochaine.

De fortes chaleurs sont attendues en début de semaine prochaine, jusqu’à 30 degrés par endroits, mais une possible dégradation orageuse reste possible, annonce jeudi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Des nuages bas (surtout dans l’ouest et le centre) et un risque de brouillard caractériseront le début de journée vendredi. En journée, le soleil brillera de nouveau et sera généreux à la côte. Il fera par contre un peu moins chaud durant le week-end avec des champs nuageux samedi mais un soleil majoritaire dimanche.

Un retour de la chaleur est annoncé début de semaine prochaine. Lundi, les maxima atteindront ainsi entre 24 degrés en Hautes-Fagnes et 28 ou 29 degrés dans le centre.

Mardi, le temps devrait rester généralement ensoleillé, avec des températures autour des 25 à 30 degrés. A la côte, une brise de mer conduira à un temps plus frais.