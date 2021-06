Recettes de familles: l’art est dans le plat et l’affection que l’on partage

Le flan est tout chaud, caramélisé à souhait. On le dévore des yeux, d’autant que ce flan n’est pas un dessert comme les autres. C’est même une crème de dessert puisqu’il s’agit du flan de « Bon-Papa ». Rien qu’à lâcher l’expression, on sent que la Néolouvaniste Dominique Costermans retourne en enfance. Plus précisément ce jour où sa maman, après avoir consulté les recettes du magazine 1000 Menus, avait présenté fièrement à son mari des « œufs au lait » – comme on dit en France – et que ce dernier s’était exclamé par un « Mais c’est du flan ! C’est le flan que préparait Jeanine ! » Lolita Bibi sourit à l’évocation. L’amie d’enfance a fait le déplacement depuis La Louvière car elle aime, elle aussi, retourner dans le passé au travers des souvenirs gustatifs. La nourriture, c’est un peu ce qui les rassemble. Cela fait en tout cas partie de leur mémoire.