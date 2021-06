Avec l’Euro 2020, Cristiano Ronaldo abordera son 5e championnat d’Europe des nations: «Je me sens aussi motivé, voire plus qu’en 2004»

Le joueur de 36 ans s’est exprimé auprès du magazine «360» de la fédération portugaise. «Je suis à cet Euro comme si c’était le premier. Je me sens aussi motivé, voire plus, qu’en 2004 lors de mon premier championnat d’Europe», a-t-il déclaré ce jeudi. «Nous sommes les champions en titre et nous sommes à nouveau parmi les prétendants au trophée. Il ne sert à rien de promettre des titres ou de faire des prédictions. Ce que je peux promettre, c’est que nous irons à chaque match pour gagner. »

Les champions en titre débutent leur tournoi contre la Hongrie à Budapest mardi. Quatre jours plus tard, l’Allemagne sera leur adversaire à Munich. L’équipe de Ronaldo affrontera ensuite la France, championne du monde, à Budapest le 23 juin, dans son dernier match du groupe F.