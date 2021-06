Roland-Garros: Anastasia Pavlyuchenkova première finaliste après sa victoire sur Zidansek (vidéo)

La Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 32e joueuse mondiale, s’est qualifiée pour la finale de Roland-Garros en battant en demi-finale la Slovène Tamara Zidansek (WTA 85) 7-5, 6-3 jeudi, en demi-finale. La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.

Pavlyuchenkova commençait mal la rencontre, concédant d’emblée sa mise en jeu (0-1). La Russe parvenait ensuite à revenir à 2-2. À 4-3, elle réalisait le break, s’offrant la possibilité de servir pour le set (5-3). Mais Zidansek débreakait aussitôt et revenait ensuite à 5-5. Dans le jeu suivant, Pavlyuchenkova sauvait deux balles de break et reprenait l’avantage (6-5). Elle remportait la manche sur le service de son adversaire (7-5).

Dans le deuxième set, Zidansek gaspillait une balle de break dès le premier jeu. On assistait alors à trois breaks coup sur coup, deux pour Pavlyuchenkova et un pour Zidansek. En conséquence, Pavlyuchenkova s’envolait à 4-1. Zidansek revenait à 4-3 sur le service de la Russe, mais cette dernière réussissait un nouveau break tout de suite après (5-3). Elle pouvait ainsi servir pour le gain du match et ne tremblait pas sur sa première balle de match (6-3).