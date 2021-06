RD Congo: la Belgique se mobilise pour les habitants de Goma

Plus de 200 tonnes de vêtements, de chaussures, de vivres et de médicaments récoltées en quelques jours par des bénévoles pour venir en aide aux habitants de la ville après l’éruption du Nyiragongo.

C’est une opération de grande envergure qui se prépare sur le tarmac de l’aéroport militaire de Melsbroeck. En l’espace de quelques jours, la communauté congolaise de Belgique et des bénévoles ont réussi à récolter plus de 200 tonnes de vêtements, de chaussures, de vivres non périssables, de médicaments, de chaises roulantes et de lits pour bébés pour les déplacés de Goma. « Il y a de quoi remplir les soutes de trois C-130, nous avons récolté 300 mètres cubes au total », explique au « Soir » un des organisateurs de l’opération SOS Goma 2021 qui se dit « positivement étonné » du succès de cet élan de solidarité spontané.