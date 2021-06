Le niveau fédéral avait réussi jusqu’ici à maintenir un consensus entre Régions sur la stratégie et les grandes lignes de la campagne de vaccination. Ce n’est aujourd’hui plus le cas. La Wallonie et Bruxelles ont décidé ce jeudi lors d’une conférence interministérielle santé (CIM) de ne pas administrer le vaccin Johnson & Johnson (J&J) aux moins de 41 ans sur base volontaire et donc de continuer la politique actuellement menée. La Flandre, elle, a fait le choix inverse.