Bourse de Bruxelles - UCB et arGEN-X ont soutenu un BEL 20 fort partagé

Le statu quo de la BCE et l'inflation européenne sous contrôle permettaient au BEL 20 d'ajouter 0,26 pc à son gain de 1,03 pc de la veille. Il terminait à 4.168,36 points avec seulement 6 de ses éléments en hausse, Cofinimmo (130,60) et Colruyt (52,02) étant stationnaires. Il bénéficiait du soutien de UCB (82,12) et arGEN-X (245,40) qui progressaient de 2,73 et 3,81 pc, Galapagos (66,11) et Solvay (112,95) s'appréciant de 0,82 et 0,44 pc. KBC (67,78) regagnait 0,56 pc alors que Ageas (48,37) et AB InBev (64,53) étaient négatives de 1,25 et 0,32 pc. Aedifica (106,60) emmenait quant à elle les baisses en reculant de 1,30 pc après une importante augmentation de capital. Proximus (17,32) et Telenet (32,56) cédaient finalement 0,03 et 0,61 pc, Orange Belgium (19,90) terminant par ailleurs inchangée et Bpost (10,64) en baisse de 1,85 pc. Umicore (49,49) ne cédait plus que 0,18 pc, Aperam (46,88) remontant de 0,06 pc.