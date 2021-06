L'AG de Spadel valide un dividende de 2 euros bruts

Le conseil d'administration accueille un nouveau membre indépendant en la personne d'Alain Beyens, déjà administrateur chez Duvel Moorgat.

Le président du CA, Frank Meysman a, lui, annoncé sa démission, son successeur sera désigné lors d'un prochain conseil d'administration, précise Spadel.

Enfin, dans la foulée de l'AG, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue pour confirmer la modification de l'objet de la Société. On peut dorénavant y lire que le Groupe Spadel "veillera, dans la mesure de ses possibilités, à avoir un impact positif sur la société et l'environnement, au travers de ses activités opérationnelles et commerciales".