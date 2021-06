Dries Mertens avant l’Euro: «Maintenant ou jamais pour les Diables rouges? Non, je ne pense pas»

Dries Mertens a fait face aux médias ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de l’entrée en lice des Diables rouges à l’Euro face à la Russie. Un adversaire qu’il ne faut certainement pas sous-estimer.

« La Russie est une équipe très difficile à aborder », a commenté Mertens. « Ils ont un attaquant très fort devant, sur qui ils peuvent s’appuyer. Ils seront très dangereux, d’autant plus à domicile avec du public. »

Du côté belge, deux pièces pourraient manquer pour ce premier match : Kevin De Bruyne, que Roberto Martinez ne compte pas utiliser samedi, et Eden Hazard, pas encore à 100 %. « On a déjà beaucoup joué sans Kevin et Eden. En leur absence, il faut que les autres joueurs répondent présents pour prendre leur place. On ressent forcément qu’ils manquent sur le terrain, mais il faut faire en sorte que cela ne soit pas le cas. »