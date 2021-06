Neutralité: Olivier Maingain propose un débat au Parlement bruxellois

entretien

La question du port ostentatoire de signes convictionnels dans la fonction publique régionale ne figure pas dans l’accord de majorité bruxellois. En renonçant à s’entendre sur cette question, bien présente dans la campagne électorale, les six partis (PS, Ecolo, Défi, Groen, Open VLD et Vooruit) ont-ils créé les conditions de la crise gouvernementale actuelle ? Olivier Maingain, à l’époque président amarante et négociateur, livre sa version.

N’aurait-il pas été plus sage de s’entendre en 2019 ?