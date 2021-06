CORRECTION: Nouveau financement pour Klarna, qui compte déjà 103.000 clients en Belgique..

Klarna, un fournisseur suédois de services de paiement et d'achat, a obtenu un nouveau financement par actions de 639 millions d'euros, indique cette entreprise jeudi, quelques mois après une autre levée de fonds de 650 millions de dollars. Tout juste un an après le lancement de ses activités en Belgique, elle y compte 18.400 commerçants partenaires et 103.000 clients.