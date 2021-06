Baromètre de la motivation: un sondage pour comprendre l’hésitation vaccinale

Vous n’êtes pas encore tout à fait décidé à vous faire vacciner ? Vous l’êtes, mais vous vous posez encore des questions ? Expliquez-en les raisons via le Baromètre de la motivation, auquel « Le Soir » et SudPresse sont associés.

Un nouveau volet du Baromètre de la motivation va s’attacher à mieux comprendre les préoccupations et interrogations qui subsistent par rapport à la vaccination. Le questionnaire cherchera non seulement à déterminer les raisons qui sous-tendent l’hésitation vaccinale, mais aussi les questions que les personnes vaccinées se posent sur la suite des événements.

Cette nouvelle enquête interuniversitaire (UGent, UCLouvain et ULB) est lancée ce vendredi sur les sites du Soir et des journaux du groupe SudPresse, partenaires de l’opération, et relayée sur les réseaux sociaux des deux médias. Les résultats sont attendus d’ici une quinzaine de jours et seront livrés en primeur par Le Soir et SudPresse.