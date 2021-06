Baloise Belgium Tour: une première victoire en 2021 qui «fait du bien» à Remco Evenepoel

La pépite de Deceuninck-Quick Step compte désormais 45 secondes d’avance au général sur son équipier Yves Lampaert, qu’il a devancé de 2 secondes jeudi, et 53 secondes sur Gianni Marchand.

«Un tel effort fait bien sûr mal, mais je tenais à réaliser une belle performance ici», a expliqué Evenepoel, deuxième derrière Robbe Ghys mercredi mais déjà leader grâce aux bonifications. «J’étais encore déçu de ne pas avoir gagné la première étape. J’avais travaillé dur pour cela. Je roulais pour mon classement, et ces autres gars restaient dans ma roue. Sans rancune cependant. C’est dommage pour Yves Lampaert que je l’ai dépassé. Il s’en est fallu de peu. J’ai dit à Yves qu’aujourd’hui nous pouvions faire un et deux, également au général. Nous y sommes parvenus. Sur le podium de départ, j’ai entendu le temps d’Yves et j’ai su qu’il fallait le prendre au sérieux.»