En juin, on part à la cueillette des fleurs et des graines d’alliaire, qui seront ensuite cuisinées en pesto, en soupe ou en salade. Son goût d’ail et de soufre est très apprécié des amoureux de la nature. Si elle fleurit les lisières par ses feuilles en cœur, elle contient aussi de nombreuses propriétés pour la santé.