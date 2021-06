UE: la BCE revoit ses prévisions à la hausse

Si la Banque centrale européenne (BCE) est un peu plus optimiste, il est prématuré d’envisager une sortie progressive des programmes de soutien monétaire, a insisté la présidente Christine Lagarde.

La Banque centrale européenne (BCE) est un peu plus optimiste qu’il y a trois mois et table sur un rebond plus marqué de l’économie cette année.

Après un recul de 6,8 % en 2020, le PIB en volume de la zone euro devrait ainsi croître de 4,6 % en 2021, de 4,7 % en 2022 et de 2,1 % en 2023 (contre, respectivement, 4 %, 4,1 % et 2,1 % en mars dernier). De sorte que le PIB renouerait avec son niveau de la fin de 2019 au début de l’an prochain.

Pour autant, l’institut d’émission n’envisage pas de réduire ses achats d’actifs. Au contraire, au cours des trois prochains mois, ceux-ci continueront à être effectués à un rythme nettement plus élevé qu’au cours des premiers mois de l’année.

Il est « prématuré » de discuter d’une sortie progressive des programmes de soutien monétaire actuellement en place, a insisté la présidente de la BCE, Christine Lagarde.