Le choc des titans: Nadal-Djokovic en demi-finale de Roland-Garros

Ni les nights-sessions farfelues, ni la jeune génération, ni les conditions très sèches de cette édition, n’ont pu empêcher ce... 58e face à face. Novak Djokovic mène 29-28 dans les confrontations, jusqu’à présent, mais on sait combien les données changent sur terre battue (7-19) et a fortiori dans le royaume de Rafael Nadal (1-7) où l’étendue de ses performances continue de glacer le sang. L’Espagnol a remporté 105 de ses 107 matches disputés à Roland-Garros et n’a jamais perdu une fois en demi-finale : il y est pour la 14e fois en 17 participations ! « Bien sûr, ces chiffres sont juste incroyables », commente, presque gêné, celui qui vise un 14e sacre à Auteuil, dimanche. « Mais je ne regarde pas à ça pour le moment, on en reparlera à la fin de ma carrière… »