Dries Mertens: «C’est sûr que l’on ressentira les absences»

De lutin belge à légende napolitaine. À 34 ans, Dries Mertens n’a plus grand-chose à prouver chez les Partenopei, lui qui s’est fait une place au soleil dans sa ville de cœur en devenant le meilleur buteur du club transalpin devant Marek Hamsik et Diego Maradona. Ciro – son surnom, donné par un certain Pepe Reina en référence à son amour et son identification à la cité parthénopéenne – se sent comme chez lui à Naples. À son domicile, dans les ruelles de la ville et, bien sûr, dans les travées du stade renommé en l’hommage de l’ancienne gloire argentine. « Je n’ai pas encore pu parler avec le club, mais je ne pense pas que je partirai », a expliqué Mertens, comme pour couper court aux rumeurs naissantes à son égard dans la Botte.