Thierry Van Cleemput analyse la demi-finale de Roland Garros: «Je vois Nadal gagner»

En coachant David Goffin de 2014 à 2018, Thierry Van Cleemput a eu l’occasion de défier Rafael Nadal et Novak Djokovic, chacun à quatre reprises, avec chaque fois une victoire (en 2017, et respectivement au Masters ATP à Londres et à Monte-Carlo). « Ce que je retiens, par-dessus tout de ces énormes champions, c’est l’intensité qu’ils dégagent à chaque point. Si vous baissez la garde, un moment, c’est fini ! Maintenant, Roland-Garros ne doit vraiment pas bouder son plaisir car le tournoi offre, ce vendredi, deux demi-finales de rêve, avec celle qui va opposer deux légendes du tennis, et l’autre qui va voir se déchirer les deux stars actuelles de ce qu’on appelle la Next Gen : on ne pouvait pas espérer mieux ! Je vois Zverev émerger d’un côté et Nadal de l’autre. Je pense même que Rafa va l’emporter facilement en trois sets. Si Djokovic veut une chance, il doit absolument remporter le premier set, sinon, ça va défiler… »