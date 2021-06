Jan Vertonghen: «La Belgique n’est pas favorite de cet Euro»

Du haut de ses 34 ans et avec 127 sélections au compteur, le défenseur de Benfica se sent plus heureux que jamais de pouvoir représenter la Belgique à qui il a tant donné. Même s’il rêve d’une sortie en beauté, il ne se sent pas encore prêt à arrêter.

Du haut de ses 127 caps agrémentés de 9 buts, dont deux ont été inscrits en Coupe du monde face à la Corée du Sud en 2014 puis au Japon en 2018, Jan Vertonghen (34 ans) trône toujours largement en tête des joueurs le plus souvent alignés de l’histoire de la sélection belge. Loin devant Axel Witsel (110), « un joueur que j’apprécie de plus en plus au fil des ans, qui travaille comme un forcené pour revenir dans le coup après sa blessure et qui devrait pouvoir nous rendre de précieux services lors de cet Euro » et son ami Toby Alderweireld (109), « Sterke Jan » fait figure de vieux sage.