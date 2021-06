Cyclisme: à deux semaines du Tour de France, Pogacar et Carapaz dégainent

Les deux hommes ont démontré leur état de forme à seize jours du départ du Tour de France.

« Je suis vraiment très, très content », a confié le coureur d’INEOS Grenadiers à l’interview sur le podium. « C’est pour cela que nous avons travaillé toute la semaine avec l’équipe parce que l’on savait que ce serait une journée spéciale. On pensait surtout au classement général, mais on a eu la possibilité de gagner l’étape. »

Carapaz a placé une attaque tranchante dans la dernière montée, à 3 km du but, pour rejoindre le Danois Jakob Fulglsang d’abord et le battre au sprint. « On est surtout venu ici au Tour de Suisse pour préparer le Tour de France et cela ne va pas changer grand-chose si on gagne ici ou non, mais je suis vraiment content », a confirmé l’Equatorien, 26 ans, pour sa première victoire de la saison, la dixième de sa carrière.