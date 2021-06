D1A: sans doute pas de vote, et donc trois descendants...

On sait qu’il reste une incertitude dans la formule du championnat de Jupiler Pro League qui démarrera le 23 juillet avec Standard-Genk, et elle concerne le maintien.

Soit une majorité des deux tiers se prononce lors de l’AG de ce vendredi pour conserver 18 clubs en 2022-2023 et il n’y a donc, dans un an, qu’un descendant direct et un barragiste, comme la saison dernière ; soit ce vote n’a pas lieu, ou échoue, et il y a au terme de cette saison, comme prévu dans l’actuel règlement, trois descendants directs en D1B contre un seul montant, pour en revenir à une élite à 16 clubs, avec Playoffs (deux groupes de quatre ou de six, là aussi il y a débat) en 2022-2023.