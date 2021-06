Euro de Hockey: pas de finale pour les Red Lions, battus par les Pays-Bas

L’affiche de cette demi-finale était évidemment alléchante. Un classique de ces derniers années. Une rencontre entre les Pays-Bas et la Belgique sent toujours la poudre vu la rivalité entre nations. Mais cette demi-finale signifiait également le début des choses sérieuses pour les joueurs belges qui étaient bien conscient que leur prestations durant la phase de poule auraient pu être un peu plus abouties. Et ce sont les ouailles de Shane McLeod qui prenaient d’ailleurs l’initiative et qui se montraient les plus dangereux durant la première période même si le score était toujours de 0-0 lors du retour aux vestiaires.