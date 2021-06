Sur RTL, Emiliano Bonfigli sur les traces des Diables

Si RTL n’a pas le droit de retransmettre les matches, l’Euro y aura évidemment droit de cité, comme nous l’explique Emiliano Bonfigli : « Anne Ruwet sera tous les jours dans le JT de 19h et aussi, en fonction de l’actualité, dans celui de 13h, pour animer une page Euro alimentée par la rédaction. Personnellement, je serai tous les jours à Tubize et j’accompagnerai les Diables dans leurs matches, sans pouvoir entrer dans le stade mais je ferai des sujets en ville, particulièrement avec les supporters présents sur place. La difficulté c’est qu’en Russie, seuls les journalistes des TV possédant les droits peuvent obtenir un visa et je ne pourrai donc pas aller à Saint-Pétersbourg… »

Du côté de radio, il y aura tous les jours le Journal de l’Euro sur Bel RTL à partir de 18h10, animé par Renaud Terreur.