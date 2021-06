Sur Vivacité, «Complètement Foot», chaque soir à partir de 18h

L’émission « Complètement Foot », qui traite généralement et essentiellement de la Jupiler Pro League, se mettra évidemment aux couleurs de l’Euro dès ce vendredi. David Houdret, qui animera l’émission avec Pascal Scimé, nous en précise les contours : « Nous serons là chaque jour dès 18h. Jusqu’à 19h30 au moins mais quand les Diables joueront, et les soirs de gros matches comme Italie-Turquie, France-Allemagne, France-Portugal, Italie-Suisse, etc, nous resterons à l’antenne jusqu’à 23h. Les matches des Diables seront commentés par Manu Jous et Eby Brouzakis, qui officieront également les autres jours à partir de Tubize avec, notamment, le journal des Diables à 18h30. »

Avec Tainmont

Au niveau des consultants, on retrouvera Alex Teklak, Nordin Jbari, Jonathan Mununga, Thomas Chatelle et Stéphane Bréda, lorsqu’il sera question d’arbitrage.