Sur TF1, 12 matches en direct, suivis du Mag

Du côté français, TF1 a acquis les droits de douze matches de l’Euro (dont six au premier tour) :

Italie-Turquie (12 juin), Espagne-Suède (14 juin), Angleterre Écosse (18 juin), Hongrie-France (19 juin), Finlande-Belgique ou Danemark-Russie (21 juin) et France-Portugal (23 juin), plus trois huitièmes de finale, deux quarts de finale et une demi-finale.

Les autres rencontres seront visibles, en France, sur M6 et beIN Sports.

Sur TF1 donc, les deux duos de commentateurs seront Grégoire Margotton-Bixente Lizarazu et Julien Brun-Sabrina Delannoye. Chaque match diffusé sera suivi du Mag Euro animé par Denis Brogniart alors que Téléfoot, le dimanche à 11 heures, sera comme toujours lors d’un grand tournoi réalisé dans le camp d’entraînement des Bleus.