Dans LéNA cette semaine: «Je m’occupe, et je m’amuse toujours» confie Michael Douglas

Avec les six épisodes de la troisième saison s’achève sur Netflix La méthode Kominsky, une des séries les plus aimées et acclamées de ces derniers temps. Ecrite par Chuck Lorre (Big Bang Theory), elle met en scène Michael Douglas , 76 ans, dans le rôle d’un professeur d’art dramatique à Los Angeles – il a aussi coproduit la série – et Alan Arkin , 87 ans, qui incarne son ancien agent et meilleur ami. Toute la série tourne autour des derniers moments de la vie, des souvenirs du passé, d’un désir mélancolique de vivre même en ayant conscience d’être sur la voie du déclin. « Nous sommes tous concernés, personne n’est à l’abri du temps qui passe », réagit Michael Douglas. « Dans cette nouvelle saison, on essaie de survivre, on fait le point.