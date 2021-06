Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

Leo Borg

On découvre que Leo Borg existe, qu’il est le fils de Bjorn, qu’il a de longs cheveux blonds, qu’il joue au tennis et qu’il a participé à Roland Garros, catégorie juniors. Question nostalgie, il y a de quoi mettre trois sets à zéro à nos lecteurs qui affichent plus de 50 ans au tableau marquoir de la vie. Comme si cela ne suffisait pas, Leo a joué son premier match à Paris, 40 ans pile poil après le dernier de papa.

Matthias Casse