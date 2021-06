On retrouve tout ce qu’on aime chez Clara Luciani: l’écoute intégrale de «Cœur»

entretien

C’est dans les bureaux d’Universal à Paris que nous retrouvons, via Zoom, une Clara Luciani toujours aussi solaire et souriante, bien contente de parler de cet album dont elle peut être fière…

Le disque est volontairement plus enjoué, plus coloré, plus funky, plus dansant, à l’image du clip de « Le reste » très Jacques Demy…

En trois ans, j’ai évolué et j’avais envie que ça s’entende, même si c’est toujours la même personne. Je voulais quelque chose de plus joyeux, de plus dansant, oui.