Voyages: voici les pays et régions en zone verte (carte)

Les régions du Danemark du Sud, des îles Ioniennes (Grèce), de Ceuta (Espagne), des Açores (Portugal) et la principauté d’Andorre seront, à partir de mercredi, à nouveau colorées en rouge sur la carte des destinations de voyage que le SPF Affaires étrangères met à jour chaque dimanche sur la base des données et des critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Depuis ce mercredi 9 juin, quasi tous les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen ont un code soit rouge, soit orange.