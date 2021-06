Carte blanche sur le conflit israélo-palestinien: être neutre dans une situation d’injustice, c’est être du côté de l’oppresseur

Universitaires, nous sommes fortement préoccupés par le nouveau cycle de violences que les populations palestinienne et israélienne ont subies. 278 Palestiniens dont 70 enfants ont trouvé la mort à Gaza et en Cisjordanie, et 12 Israéliens sont morts des tirs de roquettes. L’émergence des violences ne peut cependant être comprise hors contexte, et un cessez-le-feu n’empêche pas la perpétuation des injustices, discriminations et expropriations illégales. Depuis 1948, le peuple palestinien s’oppose à un régime de colonisation coupable de nettoyage ethnique, d’occupations et d’annexions de territoires, de transferts de populations et, comme l’a reconnu récemment Human Right Watch, d’apartheid. C’est cette situation d’injustice, de violences et de violation constante du droit international et des droits humains que nous devons percevoir et dénoncer derrière la couverture trompeuse qui domine dans les médias belges, soit l’image de l’affrontement entre deux « camps » aux égales responsabilités. Lire aussi Conflit israélo-palestinien: autopsie d’un désastre Un manque d’action du gouvernement belge et de l’UE Les autorités belges ne sont pas extérieures à ce que certains appellent le conflit. Outre qu’historiquement les diplomaties européennes ont organisé les conditions de son émergence en 1948, nous importons annuellement 1,67 milliard d’euros de produits israéliens fabriqués pour bonne partie dans les territoires colonisés et occupés (soit 11 % du total des exportations israéliennes à destination de l’Europe). Par ailleurs, nos universités sont activement impliquées dans des partenariats de recherche avec des institutions israéliennes, académiques comme industrielles, directement impliquées dans les politiques d’occupation, de colonisation et de violation du droit international que commet le régime israélien.

Nous condamnons fermement le manque d’action politique du Gouvernement belge et de l’Union européenne.

Nous souhaitons que les universités et institutions politiques belges et européennes adoptent une position ferme face aux violations flagrantes par Israël du droit international, à la politique illégale d’implantation de colonies et aux lois discriminatoires qui frappent les citoyens palestiniens en Israël. L’impartialité équivaut à soutenir les colonisateurs israéliens. Le cessez-le-feu négocié ne signifie pas la fin de l’occupation. Les Palestiniens continueront à souffrir de la politique israélienne d’occupation et de ségrégation. Lire aussi Israël-Palestine: la solution à deux États est-elle encore crédible? Il faut poser des gestes forts Nous demandons donc aux autorités belges et européennes :