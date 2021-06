La direction de Burnsen à Seneffe appelle au retour d'un vrai dialogue social

Les travailleurs du site de l'entreprise Burnsen SA à Seneffe bloquent l'entreprise avec un piquet de grève depuis le 4 juin et la direction dénonce vendredi du sabotage, de l'insubordination et de l'intimidation. Elle prévient qu'elle n'a pas l'intention d'entamer un dialogue "sous la menace et le chantage d'une poignée d'individus", tant que le préavis et la grève seront en cours.