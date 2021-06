Voile : pas de course au large à Paris 2024, Jonas Gerckens se recentre sur ses prochains défis

Le CIO a refusé comme attendu d’intégrer la course au large en double mixte aux Jeux de Paris 2024. Jonas Gerckens et son équipière Sophie Faguet rêvent désormais aux Jeux de Los Angeles 2028. Tandis que le Liégeois va se recentrer sur ses prochaines courses au large.

Le Kite Surf plutôt que la course au large en double mixte : le Comité Olympique International a tranché. Et comme redouté depuis près de deux mois (nos éditions du 16 avril), il a donc bien fait volte-face… sur recommandation de la Fédération internationale de voile (World Sailing), emmenée par son nouveau président chinois, Quanhai Li, qui a donc fait celui d’une discipline sans doute bien dans l’air du temps, mais qui ne coche pas nécessairement toutes les cases en matière de valeurs olympiques, même si le Kite Surf sera donc introduit aux Jeux de Paris 2024 en catégorie hommes et femmes.