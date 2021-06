Un gros tiers des congés parentaux sont pris par des hommes (Partena)

La plus forte augmentation est observée chez les hommes entre 30 et 49 ans, note Partena Professional. "La proportion de congés parentaux pris par les hommes augmente logiquement avec l'âge. Alors qu'en dessous de 42 ans, ce sont principalement les femmes qui prennent ces congés, après 42 ans, la proportion s'inverse et ce sont les hommes qui prennent le plus ces congés", souligne la société de ressources humaines, qui publie son analyse à l'occasion de la Fête des pères.

Le niveau d'éducation joue également un rôle dans la prise de ces congés parentaux chez les hommes. Plus le niveau d'éducation est élevé, moins les hommes sont susceptibles de prendre ce type de congés.

Pour s'occuper de son enfant, le travailleur a la possibilité de prendre deux types de congé indemnisé par l'Onem, lesquels sont cumulables, rappelle Partena Professional.