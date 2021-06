Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Dedryck Boyata (vidéo)

1. Bruxellois, il n’a jamais évolué au Sporting d’Anderlecht malgré un test effectué chez les Mauves lorsqu’il était jeune. Après Saint-Josse et Woluwé, c’est finalement au FC Brussels qu’il débarque à l’âge de 13 ans avant de s’envoler pour l’Angleterre et Manchester City trois ans plus tard.

2. Son père, Bienvenue Boyata a, lui, joué en équipe première de l’Union Saint-Gilloise. Et ce, de 1986 à 1994. Bilan : 107 matches et 16 buts inscrits.

3. C’est en Écosse que Dedryck a vécu la période la plus efficace de sa carrière. Au Celtic Glasgow, il a accumulé les trophées : 4 titres de champion d’Écosse, trois fois vainqueur de la Scottish Cup et trois fois lauréat de la Scottish League Cup. En fin de contrat, en juin 2019, il décide de relever un nouveau défi et rejoint la Bundesliga et le Hertha Berlin.