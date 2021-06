A la recherche de l’emploi idéal dans votre région ?

Groupe Eloy, employeur de talents !

Il fait partie du cercle très restreint des entreprises qui font la fierté des Liégeois. Fruit d’une aventure familiale forte de trois générations et de la volonté de passionnés, le Groupe Eloy affiche plus de 50 ans d’expérience et de performance. Un demi-siècle d’innovation, de présence en Belgique et à l’international, un chiffre d’affaires de cent millions d’euros… Et de nombreux postes à pourvoir pour continuer le développement de l’entreprise et perpétuer l’histoire d’un groupe qui est aussi une véritable famille !