Algérie: une façade démocratique qui ne dupe personne

Commentaire

En Algérie, le cynisme des dirigeants plonge les observateurs les plus aguerris dans un abîme de perplexité. Les voilà qui, en quête de légitimité institutionnelle à défaut d’être populaire, organisent des élections législatives anticipées et qui, deux jours avant, en même temps que débarque à Alger une fournée de journalistes étrangers surtout français, embastillent plusieurs des principales voix critiques sur la place d’Alger. Un peu comme si le régime disait à ces envoyés spéciaux : « On va vous dire que l’Algérie n’est pas du tout démocratique, eh bien oui, c’est exact ! »