Les Diables rouges sont arrivés en Russie pour leur premier match de l’Euro 2020 (photos)

Les Diables rouges ont atterri sur le sol russe ce vendredi, dans le courant de l’après-midi. Dans un peu plus de 24h, l’équipe nationale belge affrontera la Russie à Saint-Pétersbourg pour son premier match de groupes de l’Euro 2020.

Deux joueurs n’ont pas fait le déplacement : Kevin De Bruyne et Axel Witsel. Ils sont restés à Tubize pour continuer leur rééducation, le premier étant blessé au visage et le second revenant d’une blessure au tendon d’Achille.

