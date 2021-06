CORRECTION: Pas de perte d'emplois chez Pfizer à Zaventem

L'intention de licencier a été examinée et des alternatives à celle-ci ont été discutées avec la direction, précise le syndicat chrétien. "En fin de compte, c'est la relocalisation des activités de planification qui aura lieu."

"Un plan social sera conclu pour encadrer la mobilité interne et garantir un délai de préavis amélioré en cas de futurs licenciements pour raisons économiques jusqu'à la fin de 2025."

Pfizer compte plus de 3.800 employés en Belgique et y dispose de quatre implantations: à Anderlecht (Centre de recherche clinique Pfizer), Ixelles (siège administratif et commercial), Puurs (site de production) et Zaventem (centre de distribution).