Les grands travaux de NewB

De gauche à droite, Bernard Bayot, président du conseil d’administration de la banque coopérative, et Thierry Smets, CEO et ancien banquier privé. - Pierre-Yves Thienpont.

NewB dans la tourmente ? La presse s’est un peu affolée mais rien de grave tout va bien ! ». Le 1er juin, la coopérative citoyenne créée en 2011 et devenue banque l’année passée envoyait un courrier de mise au point à ses 116.000 membres. NewB tiendra sa prochaine assemblée générale ce samedi et avait à cet effet fait parvenir, en toute transparence – c’est l’un de ses principes fondamentaux –, une série de documents à ses peut-être futurs clients, détaillant ses comptes annuels et ses projets pour l’année à venir. On y découvrait notamment une perte de 4,9 millions d’euros pour 2020 et une autre de 9,1 millions prévue pour l’année en cours. Ou encore la défection de deux membres de son comité de direction (dont le directeur financier).