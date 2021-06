Thibaut Courtois: «On a faim de gagner ce tournoi»

Thibaut Courtois s’est montré ambitieux à la veille du premier match des Diables Rouges à l’Euro 2020, prévu samedi soir contre la Russie à Saint-Pétersbourg. L’inamovible portier de l’équipe nationale s’attend toutefois à une rencontre compliquée contre la ’Sbornaya’, qui sera portée par plus de 30.000 fans.

« Nous avons les âges parfaits pour être au sommet de notre forme, avec des jeunes qui prennent de l’expérience. Je pense que c’est le bon moment pour écrire une belle histoire. On a faim de gagner ce tournoi. Mais le chemin est long et nous pensons d’abord au match de samedi soir », a dit le gardien du Real Madrid en conférence de presse. « Évidemment que nous voulons gagner le tournoi, mais nous devons d’abord gagner samedi et grandir au fil de la compétition. Il ne faut pas penser trop loin », a-t-il averti.