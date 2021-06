Joe Biden à Bruxelles: des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la Stib

Joe Biden sera à Bruxelles du 13 au 15 juin dans le cadre du Sommet de l’Otan et d’un sommet UE/États-Unis. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau de la Stib.

Joe Biden et son épouse Jill. - Photo News.

La visite du président américain à Bruxelles, du 13 au 15 juin dans le cadre du Sommet de l’Otan et d’un sommet UE/États-Unis, aura un impact sur la circulation des transports publics de la Stib, prévient la société de transports vendredi.

La Stib conseille à ses voyageurs de privilégier le réseau souterrain autant que possible.

Dimanche

Dès dimanche, la circulation sera perturbée autour de la place Jourdan et la rue Froissart entre midi et 22 h 30. Les lignes 59, 60 et 80 seront déviées par la chaussée d’Etterbeek.

En soirée, le secteur Schuman sera concerné de 20 à 22 heures, les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 seront déviées via Maelbeek.