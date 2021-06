Malgré la crise, l'industrie laitière a vu son chiffre d'affaires augmenter en 2020

La CBL, qui qualifie elle-même cette hausse d'"assez étonnante", l'explique par la hausse du volume de lait produit provenant des producteurs laitiers et par une augmentation de la consommation à domicile de produits laitiers. La consommation de yaourts par les ménages belges a ainsi augmenté de 7%, celle de lait de près de 10%, celle de beurre et de fromage de plus de 11% alors que celle de crème a bondi de 19%. L'augmentation de la consommation a été la plus forte pendant le confinement, qui a vu les consommateurs préparer davantage de repas eux-mêmes.

"De ce fait, l'industrie laitière a produit au total davantage de produits pour consommateurs en petit emballage et moins d'ingrédients et produits destinés à l'industrie alimentaire. Ceci engendre un chiffre d'affaires supplémentaire et une remontée au niveau de 2018", souligne la CBL, qui espère que "l'engouement accru du consommateur pour des produits naturels, locaux et authentiques, comme les produits laitiers, se maintiendra après la disparition de la Covid-19".