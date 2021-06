C’était il y a tout juste deux ans. Fin mai 2019, à 25 ans, la Belge Sylvia Huang devenait l’une des lauréates du Concours Reine Elisabeth, session violon, et en remportait les deux prix du public (celui de Musiq’3 et celui de Canvas-Klara). Un tournant dans la carrière de cette musicienne humble, sensible, qui avait conquis le public et les professionnels grâce à sa musicalité, son caractère et sa détermination, servis par une expérience déjà riche.