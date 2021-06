L’Or du Val va enfin pouvoir célébrer les 950 ans d’Orval

L’oratorio théâtral et musical créé par Antoine Juliens et Thierry Chleide est resté en veille l’an passé, pour cause de covid. Il revient plus concret que jamais pour six représentations nocturnes, fin juillet. Par ailleurs, le nouveau musée dévoile ses premiers secrets, en attendant que les dernières ruines mises au jour soient mises en valeur en périphérie.