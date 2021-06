Une trentaine de cyclistes, dont des Belges, vont parcourir l'Europe en vélo solaire

Après une première édition entre la France et le Kazakhstan et la dernière reliant Lyon (France) à Canton (Chine), l'organisateur a souhaité, cette année, centrer cette aventure cycliste sur l'Europe et la faire démarrer officiellement de Belgique. Dans le cadre du prologue ayant débuté de Lyon pour rejoindre Bruxelles, les participants ont fait escale vendredi, sur le coup de midi, à Seraing, sur le site du partenaire John Cockerill.

"Le choix s'est porté sur la Belgique pour le symbole qu'elle représente au niveau européen. De plus, depuis la première édition, il y a toujours eu une belle représentation belge. Un Flamand, doublement champion en 2013 et 2018, est à nouveau présent cette année et l'on compte sur les 37 partants quasi un quart de Belges", a souligné Florian Bailly lors du passage à Seraing, où une petite réception s'est déroulée en présence de partenaires et soutiens politiques.