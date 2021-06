La découverte incroyable d’une équipe de l’UCLouvain: l’oméga 3 DHA est un tueur de cellules cancéreuses

C’est le couronnement d’années de recherches acharnées et ininterrompues. Ce vendredi, la revue spécialisée Cell Metabolism, qui fait autorité dans le monde scientifique, publie l’étude menée par les professeurs de l’UCLouvain Olivier Feron et Yvan Larondelle et la doctorante Emeline Dierge qui ont découvert rien de moins qu’un oméga 3 capable d’empoisonner certaines cellules cancéreuses. L’histoire commence en 2016 lorsque l’équipe d’Olivier Feron, professeur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique de l’UCLouvain, perce un mystère inexpliqué : au sein des tumeurs cancéreuses, il existe des cellules très particulières qui parviennent à survivre dans un environnement très acide, à contre-courant du fonctionnement habituel d’une cellule. Le professeur et son équipe parviennent à expliquer comment ces cellules réussissent cet exploit : tout simplement en arrêtant de se nourrir de glucose pour consommer lipides et acides gras pour continuer à se multiplier dans l’organisme.