Un nouvel effet secondaire du vaccin AstraZeneca détecté

Le vaccin contre le covid d’AstraZeneca peut, dans certains cas, entraîner un syndrome de fuite capillaire, une affection très rare caractérisée par une fuite de liquide des vaisseaux sanguins, qui entraîne un gonflement des tissus et une baisse de la pression artérielle. Les personnes qui en ont déjà souffert ne doivent donc pas recevoir ce vaccin, a signalé vendredi l’Agence européenne des médicaments (EMA). Le régulateur a enquêté sur cet effet secondaire potentiel et conclut à présent qu’il y a probablement un lien entre celui-ci et le vaccin. Il doit donc être mentionné dans la notice.