Euro de hockey: battues 1-3 par les Pays-Bas en demies, les Red Panthers joueront le bronze

Après avoir assuré avec brio leur place dans le dernier carré, les Panthers pouvaient aborder ce derby des plats pays sans aucune pression. En effet, la rencontre était déséquilibrée sur papier entre les numéros 1 mondiales, qui dominent sans partage le hockey féminin depuis plus de 10 ans, et une équipe belge ambitieuse, mais en pleine reconstruction, et trop heureuse d’obtenir enfin des résultats après tant d’années de disette. Mais ce constat ne signifiait pas, pour autant, que les Belges allaient aborder cette rencontre sans un certain appétit, au contraire. Raoul Ehren souhaitait que ces joueuses jouent le coup à fond, d’abord, pour se faire plaisir et ensuite pour déjà préparer au mieux le duel pour la 3e place, ce dimanche, si la demi-finale ne tournait pas à leur avantage.